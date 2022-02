Februari-Feest in de Nintendo eShop

De laatste tijd lijkt het alsof Nintendo de smaak te pakken heeft gekregen. Er komen namelijk weer veel kortingen naar de Nintendo eShop. Maak je klaar voor het Februari-Feest

Meer dan 1000 games in de aanbieding

Vanaf donderdag om 15:00 uur barst het Februari-Feest los in de Nintendo eShop. Er zullen meer dan 1000 games in de aanbieding zijn, waaronder veel kleurrijke multiplayer games. Dat is wat de teaser op de website ons doet geloven, tenminste.

Heb jij al een idee over welke games Nintendo het heeft? Splatoon en Super Mario 3D World + Bowser’s Fury zijn bij ons wel de eerste die te binnen schieten.