Fatal Frame: Maiden of Black Water heeft een releasedatum

Fatal Frame: Maiden of Black Water komt binnenkort naar alle platformen. Koei Tecmo heeft een releasedatum bekendgemaakt.

De Fatal Frame serie gaat al een tijdje mee. Dit vijfde deel, Maiden of Black Water, komt alweer uit 2015. Er is echter een remaster onderweg van het laatste deel. Daarbij komt de game niet alleen naar de Nintendo Switch, maar ook naar alle andere platformen waaronder de PC.

Fatal Frame: Maiden of Black Water verschijnt op 28 oktober voor alle platformen.

#FatalFrame: Maiden of Black Water the spine-chilling adventure launches digitally on October 28, 2021 across North America on Nintendo Switch/PS4/PS5/Xbox One/Xbox One X|S, PC Steam.

Overview Trailer: https://t.co/U2ICZUSfpH#KTfamily #FatalFrameMOBW pic.twitter.com/j7smohejuA

— KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) July 28, 2021