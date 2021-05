Fast & Furious: Spy Racers aangekondigd

Bandai Namco heeft een nieuwe Fast & Furious-game aangekondigd. Onder de subtitel Spy Racers Rise of SH1FT3R zullen spelers weer flink gas mogen geven.

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R is gebaseerd op de animatie serie van The Fast & The Furious op Netflix en is een arcade racegame. Deze game kun je zowel in je eentje spelen als tot maximaal met 5 vrienden. In de game zal je kunnen kiezen uit verschillende personages uit de serie.

De game komt in november uit voor de Xbox One en Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 en de PlayStation 5.