Ubisoft heeft vandaag een remaster van Far Cry 3: Blood Dragon opnieuw uitgebracht.



Blood Dragon kwam oorspronkelijk in 2013 uit. Het excentrieke spel is een spin-off op Far Cry 3. Spelers reizen af naar een retro en futuristische wereld met een hoog jaren 80 actiefilm gehalte.

Blood Dragon vind nu ook haar weg naar de moderne systemen. Het spel kan los worden aangeschaft en als onderdeel van de Far Cry 6-seizoenspas worden gekocht.