Far Cry 6 zal niet in 4K speelbaar zijn op de PlayStation 5

Ubisoft heeft via Twitter bekendgemaakt dat Far Cry 6 alleen op de Xbox One X en Xbox Series X speelbaar zal zijn in 4K-resolutie.

Op Twitter werd er om verduidelijking gevraagd, nadat oplettende gamers op officiële art van Far Cry 6 zagen dat ‘4K Ultra HD’ exclusief zou zijn op de Xbox One X en Xbox Series X. Ubisoft antwoordde het volgende:

De reactie van Ubisoft is zeer duidelijk:

Dit betekent dat Far Cry 6 niet speelbaar zal zijn in 4K op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Een zeer bijzondere keuze, aangezien alle genoemde consoles qua kracht elkaar niet veel ontlopen. Waarom Ubisoft hiervoor heeft gekozen is nog onbekend.