Far Cry 6 verschijnt mogelijk in mei 2021

Het heeft er alles van weg dat Far Cry 6 op 26 mei 2021 in de (digitale) winkels zal verschijnen.

Althans, als we de informatie op Microsoft Store mogen geloven. De concrete releasedatum is mogelijk goed nieuws; eerder werd namelijk bekend gemaakt dat de game ergens in de eerste helft van 2021 zou verschijnen als gevolg van de coronapandemie.

In Far Cry 6 vormt het fictieve- en tropische eiland Yara het decor. Een tropisch paradijs is het allerminst; dictator Anton Castillo – gespeeld door Giancarlo Esposito – regeert namelijk met een ijzeren vuist. Het is aan de speler – in de rol van vrijheidsstrijder Dani Rojas – om een einde te maken aan het dictatoriale bewind van Castillo. Overigens is er al een theorie verschenen die Far Cry 3 aan het aankomende deel linkt:

Far Cry 6 zal zowel naar de current-gen als next-gen consoles, pc, Luna en Stadia komen.