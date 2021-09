Far Cry 6 toont nieuwe cinematische trailer met vechthaan Chicharrón

In de straten van Yara grijpen guerrillastrijders elke kans aan om zich te verzetten tegen het regime… zelfs wanneer die kans bestaat uit een punkhaan die een ravage aanricht in de stad. Volg Chicharrón in zijn krankzinnige achtervolging.

Far Cry 6 is vanaf 7 oktober 2021 verkrijgbaar voor Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Spelers die de game op de huidige consoles aanschaffen, ontvangen een gratis next-gen upgrade voor Xbox Series X of PlayStation 5. Ook gaat Far Cry 6 onderdeel zijn van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice voor Windows PC.