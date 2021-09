Far Cry 6 roadmap onthult content voor na de lancering

Ubisoft heeft middels een roadmap laten weten wat er na de release van Far Cry 6 qua content aan zal komen.

De game krijgt uiteraard een Season Pass, die bij de Gold, Ultimate of Collector’s editie van de game zit. Daarin zullen drie nieuwe episodes aan de game worden toegevoegd, waarin spelers in de voetsporen van bekende antagonisten uit de serie stappen.

Zo zullen spelers in de eerste episode genaamd Vaas: Insanity, de rol van de gestoorde bad guy uit Far Cry 3 spelen. Episodes 2 en 3 heten respectievelijk Pagan: Control en Joseph: Collapse, waarin de antagonisten uit Far Cry 4 en 5 de hoofdrol opeisen. Daarin zullen de personages namelijk een “gevecht” voeren met hun eigen gedachten.

In deze episodes zullen spelers met alleen een pistool en zullen nieuwe wapens en power-ups moeten vinden om sterker te worden en dieper in de geest van de beruchte personages te kunnen afdalen. Dit alles geeft je meer inzicht in de geschiedenis, persoonlijke demonen en motivaties van al deze oude tegenstanders.

Er zal overigens niet alleen content komen waarvoor betaald moet worden. Zo zullen er voor de singleplayer en twee speler co-op wekelijks nieuwe opdrachten worden vrijgegeven, waarin je volgelingen van Anton Castillo zal moeten omleggen. Daarnaast zullen er ook allerlei uitdagingen en zelfs cross-over missies de revue passeren.

Far Cry 6 wordt op 7 oktober verwacht voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-console. Mocht je de game op de PC willen spelen, check dan hier of jouw PC aan de vereisten voldoet.