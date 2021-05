Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, The Division Heartland en Prince of Persia remake verschijnen voor april 2022

Ondanks dat er bij Ubisoft de laatste tijd veel uitgesteld wordt of een lange tijd stil is rondom bepaalde games zullen Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, The Division Heartland en de Prince of Persia remake nog wel in het huidige fiscaal jaar verschijnen.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laat de Franse uitgever weten dat de eerder genoemde games voor 31 maart 2021 zullen verschijnen. Opvallend detail is dat de uitgever tijdens de presentatie liet weten minder op AAA-games te gaan focussen, maar meer op free-to-play.

Ook werd er laten weten dat Skull & Bones opnieuw met een jaar is uitgesteld en nu tussen april 2022 en maart 2023 zal verschijnen. Daarnaast heeft Ubisoft voor het najaar van 2022 geen AAA-game in de planning staan. Het kan natuurlijk zijn dat men rond die tijd nog met een grote free-to-play game komt, maar het ziet er op dit moment erg karig uit.