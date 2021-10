Far Cry 6, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Riders Republic en meer naar Geaforce Now deze maand

Deze GFN Donderdag begint met de day-and-date lancering van Far Cry 6 op GeForce NOW – het nieuwste deel in de populaire serie van Ubisoft. En dat is slechts één van de zeven nieuwe toevoegingen aan de bibliotheek deze week.

Er zullen deze maand een schrikbarend aantal games naar de cloud worden gestreamd met 23 titels die naar GeForce NOW komen, waaronder Marvel’s Guardians of the Galaxy en Riders Republic, beschikbaar op de dag van release.

Komen deze week

• Far Cry 6 (nieuwe game release op Ubisoft Connect)

• F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (nieuwe game release op Steam)

• PC Building Simulator (Gratis op de Epic Games Store, 7 oktober)

• The Bus (Steam)

• Going Medieval (Steam)

• Gone Home (Steam)

• Space Haven (Steam)

Staan ook op de planning deze maand:

• Buccaneers! (nieuwe game release op Steam)

• Disciples: Liberation (nieuwe game release op Steam en Epic Games Store)

• Fire Commander (nieuwe game release op Steam)

• Marvel’s Guardians of the Galaxy (nieuwe game release op Steam en Epic Games Store)

• Riders Republic (nieuwe game release op Ubisoft Connect)

• The Riftbreaker (nieuwe game release op Steam en Epic Games Store)

• Sword and Fairy 7 (nieuwe game release op Steam)

• The Unliving (nieuwe game release op Steam)

• The Forgotten City (Steam en Epic Games Store)

• Hide and Shriek (Steam)

• The Last Friend (Steam en Epic Games Store)

• Legend of Keepers (Steam en Epic Games Store)

• Paradise Killer (Steam)

• STEINS;GATE 0 (Steam)

• Townscaper (Steam)