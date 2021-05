Far Cry 6 lanceert op 7 oktober

Far Cry 6 is vanaf 7 oktober 2021 verkrijgbaar voor Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store.

Spelers die Far Cry 6 op de huidige consoles aanschaffen, ontvangen een gratis next-gen upgrade voor Xbox Series X of PlayStation 5. Ook gaat Far Cry 6 onderdeel zijn van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice voor Windows PC.

Far Cry 6, ontwikkeld door Ubisoft Toronto, speelt zich af op Yara, een tropisch paradijs in het hart van de Caraïben dat stil heeft gestaan in de tijd. Spelers ervaren de adrenaline en chaos van guerrillagevechten als ze zich aansluiten bij de revolutie om het Yaraanse volk te bevrijden van het onderdrukkende regime van dictator Antón Castillo en zijn tienerzoon Diego – vertolkt door Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) en Anthony Gonzalez (Coco).

Spelers beleven het verhaal van Dani Rojas, een lokale bewoner van het eiland en oud-militair. Dani sluit zich aan bij het verzet wanneer Antóns wrede regime nieuwe hoogten bereikt en de drang naar een revolutie als een lopend vuurtje over het eiland trekt. Spelers hebben de keuze of zij als mannelijke of vrouwelijke Dani spelen en sluiten zich aan bij een diverse groep van personages, waaronder Clara Garcia, de leider van de revolutionaire groep Libertad, of Juan Cortez, een uitgebluste ex-KGB spion en guerrillameester.

Om de overweldigende macht van Antóns leger het hoofd te bieden, moeten spelers de resolver-filosofie omarmen: een levenswijze gebaseerd op vindingrijkheid en gevoed door de creativiteit van meesterbrein Juan Cortez. Spelers worden uitgedaagd om materialen die ze terugvinden om te toveren tot unieke wapens. Een oude motor kan hierdoor in een handomdraai worden omgebouwd tot een pistool en een rugzak kan met enkele aanpassingen met gemak een raketwerper worden. Deze resolver-filosofie maakt van Dani een effectief eenmansleger.

Far Cry 6 geeft spelers alle vrijheid om de game te ervaren zoals zij dat willen, waarbij zowel een onopvallende als explosieve aanpak wordt ondersteund. Naast de resolver-opties hebben spelers een ruime keuze aan traditionele wapens en nieuwe manieren om de wereld te doorkruisen, waaronder paarden, tanks en gekke doe-het-zelf voertuigen. Daarnaast krijgen spelers ook de kans om samen te werken met gloednieuwe dieren als Chorizo, de schattige hond die geen soldaat kan negeren, of Guapo, Juans bloeddorstige krokodil.

De game komt met een solo- en coöp-modus waarbij spelers Yara’s uitgestrekte open wereld ontdekken; van weelderige jungles tot vervallen steden. Terwijl het leger van Antón de lucht, wegen en zeeën controleert, opereren spelers vanuit verborgen guerrillakampen door het hele land, waar ze soldaten en grondstoffen verzamelen en hun volgende zet plannen. Spelers navigeren door de wereld en benaderen situaties als echte guerrillastrijders om ervoor te zorgen dat elke aanval het regime hard raakt.

Fans die Far Cry 6 pre-orderen, krijgen toegang tot het Libertad-pakket, dat onder meer de Libertad uitrusting voor Chorizo bevat en de hypermoderne Discos Locos, een bewapende schijfwerper waarme spelers vijanden op hun eigen graf laten dansen.

Tot slot is de exclusieve Ubicollectible figurine Lions of Yara (hoogte: 26 cm), die Antón Castillo, de president en leider van Yara, en zijn tienerzoon Diego laat zien, nu verkrijgbaar als pre-order op de Ubisoft Store. Deze figurine komt met een unieke code die een in-game charm, The Lions of Yara, ontgrendelt in Far Cry 6.