Far Cry 6 krijgt aankomende vrijdag gameplay-onthulling

Het is een tijdje stil geweest rondom Far Cry 6. Gelukkig gaat een aankomende livestream daar verandering in brengen.

Uitgever Ubisoft bracht een teaser naar buiten waarbij de gameplay-onthulling aangekondigd werd. Deze zal aankomende vrijdag, 28 mei, plaatsvinden om 18:30 uur (Nederlandse tijd). De onthulling is dan te volgen via Twitch en YouTube.

Far Cry 6 werd afgelopen juli aangekondigd. Toentertijd had het een releasedatum gekregen in februari 2021. Echter werd deze datum dankzij de Coronacrises verschoven naar een onbekend moment. Ubisoft gaf wel aan dat het spel vóór september 2021 zal verschijnen. Het is dus niet ondenkbaar dat de aankomende livestream ook een releasedatum naar buiten zal brengen.