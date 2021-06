Far Cry 6 heeft toch wel een politieke statement

Games en politiek lijken toch vaak niet helemaal los van elkaar gezien te worden. Vorige week claimde narrative director Navid Khavari nog dat Far Cry 6 niets met politiek te maken heeft, maar komt toch weer terug op zijn woorden.

Volgens Khavari heeft de game namelijk wel gebeurtenissen bevat die zijn gebaseerd op dingen die waargebeurd zijn.

“Ons verhaal is politiek. Een verhaal dat draait om de moderne revolutie moet dit ook zijn. Er zijn harde, relevantie discussies in Far Cry 6 over de condities die geleid hebben tot de opkomst van facisme binnen een natie, de kosten van imperialisme, dwangarbeid, de noodzaak van vrije en eerlijke verkiezingen, LGBTQ+-rechten en meer in de context van Yara, een fictief eiland in het Caribisch gebied.”

De narrative director geeft wel te kennen dat de gebeurtenissen op het fictionele eiland Yara zijn beïnvloed door andere landen in de wereld waar politieke revoluties een geschiedenis hebben. Ubisoft heeft opzettelijk experts en consultanten ingeschakeld om het verhaal te onderzoeken en ervoor te zorgen dat het verhaal met gevoeligheid verteld wordt.

“Maar als iemand op zoek is naar een vereenvoudigde, binaire politieke verklaring, specifiek over het huidige politieke klimaat in Cuba, zal hij die niet vinden. Wat spelers zullen vinden, is een verhaal dat vanuit een oogpunt probeert de politieke complexiteit van een moderne, hedendaagse revolutie samen te vatten in een fictieve context. We hebben geprobeerd een verhaal te vertellen met actie, avontuur en hart, maar dat ook niet bang is om moeilijke vragen te stellen.”

Far Cry 7 werd vorige week voorzien van een releasedatum. Deze is op 7 oktober en de game zal dan naar de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series-consoles komen. De uitgever zal binnenkort last-gen beelden van de game tonen om ‘Cyberpunk-achtige taferelen te voorkomen’.