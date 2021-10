Far Cry 6 ervaart problemen met het overzetten van PS4 naar PS5

Far Cry 6 is inmiddels een paar dagen uit. Hoewel dat mooi is, blijken een aantal gamers problemen met de software te ondervinden. Het overzetten van de PS4-versie naar de PS5-versie blijkt voor sommige spelers lastig.

Het zou hier vooral gaan om spelers met de disc wonend in het Verenigd Koninkrijk. Onder andere website XGN beweert dat dit komt omdat er Russische versies van het spel naar Groot-Brittanniƫ verstuurd zijn. Deze versies missen schijnbaar een stukje software waarmee deze omzet gedaan kan worden. Dit probleem zou echter met een patch opgelost kunnen worden, dus het is afwachten tot uitgever Ubisoft hiermee aan de slag gaat.

Een Twitter-gebruiker genaamd Stuart Pearson heeft een video geplaatst waarin hij een oplossing voor dit probleem toont. Hier heb je wellicht iets aan als je het probleem zelf ook ervaart.