De pandemie woekert nog steeds door en blijft ook impact houden op de releasedatum van de games. Zo heeft Ubisoft laten weten dat Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine zijn uitgesteld.

Het feit dat de medewerkers thuis moeten werken, brengt ook extra problemen met zich mee. Zo lopen de producties van games niet zo soepel als anders en daar hebben ook Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine onder te leiden.

Er is overigens ook geen nieuwe releasedatum voor beide games vrijgegeven, maar Ubisoft verwacht beide games nog wel in de eerste zes maanden van 2021 uit te kunnen brengen.

Far Cry 6 stond gepland voor 18 februari 2021 en zou naar zowel current-gen als next-gen consoles, pc, Luna en Stadia komen. Rainbow Six Quarantine is al eens uitgesteld, want die zou oorspronkelijk dit jaar moeten verschijnen. Echter besloot Ubisoft eind vorig jaar om diverse games voor onbepaalde tijd uit te stellen.