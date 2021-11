Far Cry 6 DLC ‘Vaas: Insanity’ 16 november verkrijgbaar

Vaas: Insanity, de eerste DLC voor Far Cry 6, is vanaf 16 november verkrijgbaar voor Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia en Windows pc via de Ubisoft Store en de Epic Games Store.

Spelers hebben uiteraard Far Cry 6 nodig om met de DLC aan de slag te gaan.

Spelers kruipen in de huid van Vaas, de iconische schurk uit Far Cry 3 gespeeld door Michael Mando (Better Call Saul), die zijn rol herneemt in een gloednieuwe ervaring geïnspireerd op het roguelite-genre. Spelers beginnen met niets meer dan een pistool om zichzelf te verdedigen en moeten op zoek gaan naar nieuwe wapens en power-ups vrijspelen. Deze helpen hen om sterker te worden en zo verder te komen in Vaas zijn gedachten. Vaas: Insanity is een mix van intense actie en storytelling, en biedt een unieke kans om het verleden, de persoonlijke demonen en de beweegredenen van Vaas beter te begrijpen.

Far Cry 6 is nu verkrijgbaar voor Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store, en als onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice. Spelers die Far Cry 6 op de huidige consoles aanschaffen, ontvangen een gratis next-gen upgrade voor Xbox Series X of PlayStation 5. Hun progressie en in-game content blijft behouden tussen de huidige en volgende generatie consoles dankzij het nieuwe Ubisoft Connect-ecosysteem.

