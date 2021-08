Far Cry 5 dit weekend gratis speelbaar

Far Cry 5 is gratis speelbaar van 5 tot en met 9 augustus op Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Spelers genieten van de volledige game in solo- en coöp-modus.

Spelers die niet kunnen wachten om met Far Cry 5 aan de slag te gaan, pre-loaden de game vanaf nu om toegang te krijgen tot het gratis weekend op de volgende tijden:

• PC via Ubisoft Store: 5 augustus om 15:00 uur

• PC via Epic Games Store: 5 augustus om 19:00 uur

• PlayStation 5 en PlayStation 4: 5 augustus om 09:01 uur

• Xbox Series X | S, Xbox One: 5 augustus om 09:01 uur

Spelers die verder willen strijden tegen The Father in Far Cry 5, behouden hun progressie en profiteren van kortingen tot 85% op de game en de Season Pass tijdens het gratis weekend.

Far Cry 5 is reeds verkrijgbaar voor Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store, en als onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice.