Fan verstoort Duits tv-programma om naar GTA 6 te vragen

Het zit fans hoog dat we nu al drie generatie consoles genoegen moeten nemen met GTA 5, maar een fan besloot nogal drastische stappen te zetten.

Gedurende het Duitse live tv-programma Schlag den Star besloot een fan de show te verstoren, aangezien hij een nogal prangende vraag had.

De fan die zichzelf “Taser” noemt bestormde het podium terwijl host Elton met een deelnemer aan het praten was. Hij moest en zou vragen waar GTA 6 nou eigenlijk blijft. We kunnen wel verder in gaan op wat er precies gebeurde, maar de beelden spreken eigenlijk wel voor zich.

Wat vinden jullie hiervan? Gaat dit niet een beetje ver? Of kunnen jullie hier de lol wel van in zien?