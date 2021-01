Fallout: The Frontier, de gloednieuwe fan-mod

Fallout New Vegas werd zo een 10 jaar geleden ontwikkeld door Obsidian Entertainment. Het spel was een enorme hit en wordt zelfs nog tot de dag van vandaag als een van de beste spellen uit de franchise gezien. Alleen vanaf vandaag zal dat waarschijnlijk niet meer de enige reden zijn waarom spelers weer een duik nemen in het spel.

Er kan nog een andere reden zijn waarom spelers dit jaar weer naar Fallout: New Vegas zullen springen en dat is de lancering van een behoorlijk ambitieuze fan-mod. De mod heet Fallout New Vegas: The Frontier. Het is in wezen een gloednieuwe Fallout-videogame gemaakt door fans terwijl ze de Fallout: New Vegas-aflevering als basis gebruiken. In het spel worden spelers meegenomen naar de koude besneeuwde straten van Portland, Oregon, waar facties tegen elkaar strijden om de middelen van het gebied.

In dit spel hebben spelers niet alleen een nieuw gebied om te verkennen, maar ook nieuwe items zoals wapens en bepantsering. Er zijn zelfs enkele nieuwe VFX- en audio-effecten om spelers een beetje meer unieke inhoud te geven die niet eerder werd getoond in de Fallout-franchise. Wat nog belangrijker is, er is een nieuwe verhaallijn om van te genieten, gevuld met speurtochten. Volgens de beschrijving van deze game op Steam kunnen we drie hoofdlijnen van missies doorlopen die elk meer dan 15 uur aan gameplay in beslag nemen om door te komen naast zijmissies.

Op dit moment is het spel alleen beschikbaar op de PC. Maar na jarenlange ontwikkeling kan het ook zomaar zijn dat het spel op andere platforms wordt uitgebracht. Op dit moment kan in ieder geval elke PC eigenaar genieten van deze mod.