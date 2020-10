Fallout 76 binnenkort tijdelijk gratis speelbaar

Aankomende vrijdag is het 23 oktober, wat een belangrijke dag is binnen het Fallout-universum. Om dit te vieren zal vanaf die dag Fallout 76 een aantal dagen gratis te spelen zijn.

23 oktober is namelijk Bombs Drop Day, de dag waarop de nucleaire bom viel binnen het Fallout-universum. Fallout 76 zal dus van 23 t/m 26 oktober gratis speelbaar zijn, inclusief de Wastelanders-update. Als kers op de taart zal in die periode de game ook met korting te verkrijgen zijn. Alle vooruitgang die je dan in de gratis periode hebt geboekt zal overgezet worden naar de permanente versie. Deze actie geldt voor zowel de PS4, Xbox One als PC.