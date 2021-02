Fall Guys Valentijn actie introduceert Rode panda kostuum

Als je het nieuwste Fall Guys ‘Valentijn’ kostuum er leuk uit vindt zien moet je snel wezen. De speciale outfit is maar tot en met 16 februari beschikbaar.

Het is natuurlijk geen toeval dat het nieuwe rode panda pak vandaag op Valentijnsdag uitkomt. Echter ondanks dat het is omschreven als een Valentijns “cadeau” is het niet echt een gratis liefdadigheidje. Het pak kost namelijk 1000 kudos per onderdeel.

“Deze Valentijnsdag is Fall Guys gevallen voor de spelers met een oprecht bericht en een speciaal Valentijns cadeau! Vanaf vandaag tot aan 16 februari kunnen gepassioneerde spelers hun jelly bean aankleden met het uiterst schattige Rode Panda kostuum.” Aldus het officiële persbericht.

De aankondiging wordt bovendien vergezeld door een perfect kitscherige Love Actually homage:

Content van seizoen 3 (en een half) van Fall Guys staat nu online voor de PlayStation en pc waardoor de game een nodige opfrisbeurt heeft gekregen. Zo zit er een compleet nieuw level in, meer dan veertig variaties van bestaande speltypes en nog veel meer.