Fall Guys seizoen twee krijgt meer aanpassingsopties

Fall Guys krijgt binnenkort zijn tweede seizoen, dus ontwikkelaar Mediatonic grijpt zijn kans om nieuwe opties toe te voegen aan de game. Een groot deel van die opties zal gaan om aanpassingsmogelijkheden voor je Fall Guy.

Op het Twitter-account van Fall Guys zien we de mogelijkheden om je poppetje te personaliseren. Zo zal je onder het tabblad ‘Interface’, in het customization menu, je eigen banner kunnen samenstellen met een persoonlijke titel en een icoontje. Die banner wordt vervolgens gebruikt om je user name in-game te laten zien. Op je banner zal je kunnen kiezen uit titels als ‘Cool Bean’, ‘Rookie’ en ‘Good Egg’. Daarnaast kan je je banner een eigen thema geven. Zo zal er een optie zijn om de banner een pizza-thema te geven. Ook kan je kiezen voor een watermeloen of een kroontje.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1311712709440872449

Fall Guys seizoen twee begint volgende week en zal een middeleeuws thema meebrengen. Mediatonic heeft daarnaast bevestigd dat het aantal gouden kroontjes dat je per match verdient, enorm zal stijgen. Spelers zullen wel zeshonderd procent meer in-game valuta gaan verdienen, zodat zij alle toffe skins kunnen kopen. Matches winnen wordt dus minder belangrijk als je er cool uit wil zien in Fall Guys.