Fall Guys seizoen 5 krijgt een jungle thema

Het nieuwe seizoen van Fall Guys, wat inmiddels al het vijfde zal zijn, krijgt een junglethema. Ontwikkelaar Mediatonic maakte dit bekend via social media.

Mediatonic had al eerder een teaser naar buiten gebracht. Het ging hier om een puzzel die fans konden oplossen om deze onthulling vrij te spelen. De studio gaf met verbazing aan dat het fans slechts 72 minuten kostte om de puzzel op te lossen. Het resultaat hiervan was de bovenstaande afbeelding, die het thema meteen duidelijk maakt.

Verdere informatie over seizoen vijf, zoals een releasedatum of de precieze content, wordt later bekendgemaakt.