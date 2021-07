Mediatonic heeft laten weten dat Fall Guys Season 5 op 20 juli van start zal gaan en het thema wordt de jungle.

De ontwikkelaar laat weten op 19 juli, tijdens een livestream Season 5 te zullen demonstreren. Deze livestream vindt op 14:00 onze tijd plaats.

Wow…

You solved #BigJigsawus in 1 hour and 12 minutes…

The theme for Season 5 is JUNGLE ADVENTURE

Here's the finished puzzle! pic.twitter.com/i23A0lie14

— Fall Guys Season 5 (@FallGuysGame) July 13, 2021