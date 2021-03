Fall Guys Season 4 is sinds gisteren te spelen en om dit te vieren, heeft Mediatonic de launchtrailer ervan vrijgegeven.

Season 4 introduceert een geheel nieuw thema, namelijk sci-fi. Er worden dit seizoen maar liefst zeven nieuwe maps toegevoegd, net als nieuwe cosmetische items, uitdagingen en een cross-over met Among Us. De game is nu verkrijgbaar via de pc en PlayStation 4 en zal later dit jaar ook naar de Xbox-consoles en Nintendo Switch komen.