Fall Guys Season 4 komt volgende week; bevat Among Us crossover

Fall Guys Season 4 zal op 22 maart gaan verschijnen en in een nieuwe cinematische trailer teased Mediatonic een crossover-event met Among Us.

Het thema van het vierde in-game seizoen is sci-fi en dat betekent niet alleen nieuwe puzzels met weinig zwaartekracht, maar ook ruimte voor een crossover met Among Us.

Het nieuwe seizoen – formeel bekend als Fall Guys 4041 – introduceert zeven geheel nieuwe levels in de game, en als je de trailer hierboven bekijkt tot aan de ‘creditscene’, zal je zien dat een Fall Guys-personage een Among Us-kostuum draagt, in het l lava en “Fall Guy werd uitgeworpen. 1 bedrieger blijft ”verschijnt op het scherm. Aangezien we cross-overs hebben gezien met onder meer Godzilla, Sonic the Hedgehog, Goose Game en meer, is het geen verrassing dat we deze nieuwe samenwerking ook echt zien.

Je kunt seizoen 4 bij de lancering op pc voor Steam en PlayStation spelen, ook al is ontwikkelaar Mediatonic onlangs gekocht door Epic Games.

De game zal op alle platforms worden voorzien van nieuwe updates en in-game seizoenen. Daarnaast staat de game ook nog in de planning voor de Xbox-consoles en Nintendo Switch.