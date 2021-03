Fall Guys Season 4 geteased door Mediatonic

Via een Tweet toont Mediatonic de eerste beelden van één van zeven maps die naar de populaire Battle Royale game komen.

Season 3 van Fall Guys komt langzaamaan ten einde en Mediatonic vond het tijd om alvast het vierde in-game seizoen te teasen. Via de onderstaande Tweet werd de eerste van zeven nieuwe maps voor de game onthuld.

Here's one of the S E V E N new levels from Season 4!

Skyline Stumble

⚡️ A 60-player gauntlet with Low Gravity Zones, Forcefields, Flippity Bippities, Chonky Buttons, and Spicy Light Swingers! ⚡️ pic.twitter.com/GR5Oe4dH1E

— Fall Guys 4041 SOON (@FallGuysGame) March 10, 2021