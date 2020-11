Fall Guys Season 3 komt in december

Het derde in-game seizoen van Fall Guys wordt binnenkort op PlayStation 4 en pc verwacht en zal een winters thema bevatten.

Het volgende seizoen van de populaire game zal namelijk in de tweede week van december uitkomen en ontwikkelaar Mediatonic heeft wat meer informatie erover vrijgegeven.

Het officiële Twitter account van de game maakte er een leuke gelegenheid van om diverse Twitter-gebruikers op een unieke manier het thema van Season 3 te onhullen. Door 300 puzzelstukjes naar diverse social media gebruikers te sturen, moesten zij samenwerken om de puzzel te maken.

HUGE SHOUT OUT to everyone for working together and completing this puzzle!

I'm pleased to announce the theme of #FallGuysSeason3 is…

❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️

Or, as I personally like to call it:

❄️ Fall Guys goes brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn

— Fall Guys (@FallGuysGame) November 25, 2020