Tijdens de Gamescom Opening Night Live werd Season 2 van Fall Guys onthuld en we weten nu wanneer deze ongeveer te verwachten is.

In een nieuwe sneak peek krijgen we te zien wat er allemaal te verwachten valt in het tweede in-game seizoen. Deze neemt spelers mee na de Middeleeuwen. Fall Guys Season 2 wordt in oktober verwacht en op dit moment legt ontwikkelaar Mediatonic de laatste hand over Season 2. Verwacht binnenkort meer informatie erover!