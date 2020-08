Fall Guys op eerste plek Steam store

Fall Guys: Ultimate Knockout heeft een Knockout uitgedeeld aan de concurrentie, want het heeft Horizon Zero Dawn van de eerste plek in de Steam store geduwd.

Steam brengt elke zondag een Wereldwijde Top Sellers lijst uit en dat is deze week niet anders. Maar dit keer is het wel een beetje anders, want dit keer staat op de eerste plek een spel waarin je een onhandige boon speelt die andere onhandige bonen van een platform duwt. Oftewel, Fall Guys is de officiële nummer één.

Dat betekent dat Fall Guys de best seller van afgelopen week, Grounded, van de eerste plek heeft geduwd. Grounded zit nu op de vierde plek na de pc port van Horizon Zero Dawn en de Collector’s Edition van Fall Guys.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze lijst op Steam gebaseerd is op totale omzet en niet aantal verkochte exemplaren, wat het nog indrukwekkender maakt gezien de lage prijs van Fall Guys. Bovendien staat de Collector’s Edition op de derde plaats. Kortom mensen duwen graag andere mensen omver in games.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat Horizon Zero Dawn pas sinds vrijdag uit is. Het kan dus de aankomende week een inhaalslag gaan maken en Fall Guys van de eerste plek af duwen. Het is dat of Fall Guys heerst als het meest populaire spel met bonen ooit.

Over bonen gesproken: wisten jullie dat een of andere idioot zijn pc vol met bonen heeft gestopt? Lees er hier meer over.

Naast Steam is Fall Guys: Ultimate Knockout deze maand gratis voor PlayStation plus leden op de PS4.