Fall Guys komt ook naar de Xbox

Uitgever Devolver Digital heeft aangegeven dat Fall Guys deze zomer ook op de Xbox zal verschijnen.

Eerder werd al bekendgemaakt via de laatste Nintendo Direct dat Fall Guys deze zomer zal worden uitgebracht voor de Nintendo Switch. Via een korte teaser liet de ontwikkelaar vandaag weten dat het Battle Royale platformspel ook op de console van Microsoft zal verschijnen, mogelijk tegelijkertijd met de Switch-versie.

Fall Guys werd in februari 2020 uitgebracht voor de PC. In augustus verscheen het spel ook op de PlayStation 4 en werd immens populair, mede omdat je de game gratis kon downloaden via PS+. In december van vorig jaar verscheen alweer het derde seizoen, wat maar laat zien dat het spel nog steeds populair is.