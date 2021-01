Fall Guys komt niet naar Xbox Game Pass

Nadat Microsoft en ontwikkelaar Mediatonic op Twitter hints leken te geven dat Fall Guys naar de Xbox Game Pass zou komen, blijkt dit toch niet de bedoeling.

De Battle Royale die vorig jaar immens populair werd (mede doordat de game ook ‘gratis’ via PlayStation Plus te spelen was), leek onderweg te zijn naar de Xbox Game Pass. Microsoft gooide al een teaser online door te stellen ‘dat het eraan komt’ en ook het officiële Twitter-account van de game er olie op het vuur leek te gooien.

Echter blijkt er nu sprake te zijn van ‘miscommunicatie’. aldus een nieuwe Tweet van de Fall Guys-ontwikkelaar. Ook uitgever Devolver Digital haakt daar op in door te stellen dat de game niet naar Xbox Game Pass zal komen.

Fall Guys verscheen in augustus voor de pc en PlayStation 4 en in no-time werden er zeven miljoen exemplaren van de game verkocht. Daarnaast werd de game ook de meest gedownloade PlayStation Plus-game.

Alhoewel de game erg succesvol werd, heeft ontwikkelaar Mediatonic eerst bij 10 verschillende uitgevers hun idee geopperd, maar blijkbaar zagen zij er niet veel in. Uiteindelijk was het Devolver Digital die wel wat zag in de multiplayergame.

Het is overigens niet eens zeker of Fall Guys überhaupt naar de Xbox zal komen. Immers hebben zowel Mediatonic als Devolver met geen woord gerept over de komst van de game naar Microsoft’s console of andere platforms.