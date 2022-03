Fall Guys heeft nu een Astrobot kostuum!

De korstondige hype Fall Guys: Ultimate Knockout lijkt nog lang niet klaar te zijn met updates.

Er was een periode dat iedereen sprak over over dit competitieve platformspel, waarin spelers massaal de finish proberen te zoeken over verschillende parcours en korte spelletjes. Nu lijkt ook het PS5 mascotte Astrobot tijdelijk te zijn toegevoegd aan het spel. Van 8 tot en met 13 maart kan je het robotische pakje bemachtigen, dus je moet er snel bij zijn! Let wel, je moet genoeg punten hebben om de verschillende onderdelen te kunnen aanschaffen. De kosten per onderdeel zijn als volgt:

Astro Bot Lower Costume – 400 Points

Captain Astro Nickname – 600 Points

Astro Bot Upper Costume – 800 Points

Astro’s Wave Emote – 1000 Points

Voor het volledige kostuum in Fall Guys ben je dus 2800 punten kwijt. Als je wil weten hoe snel jij zoveel punten kan sparen, kan je het beste dit artikel doorlezen. Het komt erop neer dat je flink moet spelen om zoveel punten te verzamelen. De finale winnen – iets wat zelden gebeurd – levert je 203 punten op, dus je kan op z’n snelst het aantal punten bij elkaar sprokkelen in 13 potjes. In de realiteit zal dat wel een stuk meer zijn….

Fall Guys: Ultimate Knockdown wordt nog steeds flink veel geupdatet. Zo worden er geregeld nieuwe kostuums toegevoegd op basis van populaire franchises, zoals het kostuum van Kena en Ratchet & Clank. De game is inmiddels in het 6e seizoen sinds eind 2021, dus de game lijkt nog lang niet dood te bloeden. Speel jij de game nog?