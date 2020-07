Fable is geen MMO en Halo Infinite’s multiplayer niet uitgesteld

Na de Xbox Games Showcase van afgelopen donderdag werd er veel gespeculeerd. Zo zou Fable mogelijk een MMO worden en Halo Infinite geen multiplayer hebben bij de lancering. Deze geruchten zijn nu de wereld uit geholpen.

Microsoft onthulde afgelopen donderdag veel games, maar gaf er voor de rest weinig info over vrij. Dat bleek dus ruimte te geven om te speculeren over enkele games.

Zo hielp Twitteraar @ChronoTK geruchten de wereld in waarin hij claimde dat Fable een MMO-lite zou worden.

Echter hebben meerdere bronnen die bekend zijn met de plannen van Playground Games aan Windows Central bevestigd dat Fable gewoon een action-RPG. De game is volledig in je eentje te spelen, maar het zou kunnen dat de game wel een co-op krijgt of beperkte, optionele gedeelde ruimtes. Het zou in ieder geval te weinig zijn om de game als MMO te bestempelen.

Halo Infinite heeft gewoon een multiplayer

Daarnaast werd er ook gespeculeerd over de mogelijkheid dat Halo Infinite geen multiplayer bij lancering zou hebben. Dit zou door een uitspraak van Brad Sams een eigen leven hebben gekregen.

343 Industries community director Brian Jarrard heeft inmiddels via Twitter een einde gemaakt aan dit gerucht.

Nothing to see here folks, this is not true. — Brian Jarrard (@ske7ch) July 24, 2020

Dat zijn in ieder geval twee geruchten minder. Geloofden jullie eigenlijk al überhaupt in deze verhalen? Laat het ons vooral weten in de reacties!