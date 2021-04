Fable Anniversary, MLB the Show 21 en meer games naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft weer een nieuwe partij games aangekondigd die naar Xbox Game Pass zullen komen.

Vanaf vandaag zal namelijk MLB the Show 21 aan de service worden toegevoegd en dat is precies tegelijkertijd met de release van de game. Het is overigens voor het eerst dat deze serie speelbaar is op een Xbox-console en Microsoft heeft een goede deal gemaakt door deze ook meteen naar Xbox Game Pass te krijgen.

Overmorgen wordt de game Phogs aan de service toegevoegd en in deze game speel je als een honden duo in een avonturenspel vol puzzels. Verbonden door een ‘rekbare buik’, zal je al blaffend, bijtend en springend een weg door obstakels banen in de themawerelden Eten, Slaap en Spelen. Het biedt een co-op of singleplayer met daarin 24 levels.

Op 28 april volgt de preview versie van Second Extinction, de dinosaurus fps van Systemic Reaction die vorig jaar tijdens een van de Xbox Showcases werd onthuld. Een dag later volgt Destroy All Humans en op de laatste dag van de maand volgt Fable Anniversary voor de pc, cloud en console. Op diezelfde dag zal ook Fable 3 via de cloud versie van Xbox Game Pass verkrijgbaar zijn.

Naast dat er nieuwe games aan de service worden toegevoegd, zullen er ook een aantal games Xbox Game Pass verlaten, namelijk:

Endless Legend (PC)

For the King (cloud, console en PC)

Fractured Minds (cloud en console)

Levelhead (cloud, console and PC)

Moving Out (cloud, Console en PC)

Thumper (PC)