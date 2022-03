“F1 2022 bevat geen story modus, maar wel cross-play en super wagens”

Industrie insider heeft het maar druk met berichtgevingen van zijn bronnen. Dit keer meldt hij dat F1 2022 de serie flink op de schop gooit.

Henderson, die in het verleden vaker aan het rechte end zat, claimt nu gehoord te hebben dat de story modus (Breaking Point) is geschrapt door Codemasters. Wel zal de game gewoon myTeam en de carrière modi bevatten.

Ook zal de game voor het eerst cross-play en VR-ondersteuning krijgen. Het is nog niet duidelijk of dit alleen voor de PC en PlayStation 5-versie is of dat het ook voor de last-gen PlayStation gaat werken.

Daarnaast zal de game ook supercars gaan introduceren. Het gaat hier dus niet om wagens uit een van de Formule-series, maar waarschijnlijk hele exclusieve bolides. Deze kunnen door spelers worden verzameld en online tegen andere supercars worden geracet.

Alle features zullen verwerkt worden in een HUB genaamd F1 Live en dit zou het gat op moeten vullen dat de story modus achter laat. Opvallend genoeg zal deze modus in F1 2023 wel terugkeren.

Het blijft natuurlijk nog wel een gerucht, dus neem het geheel met een flinke korrel zout. F1 2022 wordt deze zomer verwacht, dus een aankondiging van de game zal niet al te lang meer moeten duren. Vorig jaar werd F1 2021 overigens in april officieel onthuld..