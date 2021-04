F1 2021 verschijnt mogelijk op 16 juli

De F1-reeks verscheen tot een paar jaar geleden altijd rond de herstart van het seizoen in eind augustus, maar is de laatste jaren er redelijk vroeg bij. Ook dit jaar lijkt het erop dat we niet heel lang op de nieuwe F1-game van Codemasters hoeven te wachten.

In de Microsoft Store zijn namelijk details van de game gespot, die overigens alweer verwijderd zijn. In de details stond 16 juli als releasedatum vermeld, net als enkele features die (weer) van de partij zullen zijn.

Zo komt er een verhalende modus genaamd ‘Breaking Point’ en dit lijkt dus een singleplayer modus die iets nieuws wil introduceren. Daarnaast zullen ook vele bekende features terugkeren zoals split-screen, de carrière modus van 10 jaar en nog veel meer.

Ook lijkt Codemasters de game interessanter voor nieuwkomers te willen maken middels een ‘‘Casual race option’, maar ook voor de ervaren spelers met de ‘Expert race option’. Ook lezen we op andere sites dat Imola en Portimao van de partij zullen zijn in F1 2021. Deze circuits werden vorig jaar op het laatste moment toegevoegd aan de F1-kalender vanwege Covid-19, maar was niet haalbaar meer voor Codemasters om deze toe te voegen. Blijkbaar heeft het team nu wel genoeg tijd om de circuits toe te voegen.

F1 2021 is in ontwikkeling voor de pc, last-gen en current-gen consoles.