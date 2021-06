F1 2021 trailer toont current-gen features

Vandaag hebben Codemasters en EA de splinternieuwe features-trailer vrijgegeven voor F1 2021.

Spelers kunnen zich storten op de nieuwe, verhaalgedreven-modus Braking Point en bovendien is, in vergelijking met vorige games uit de serie, F1 2021 nog meer een weerspiegeling van het echte coureursleven dankzij verschillende dynamische opties. De statistieken van F1-coureurs worden gedurende het seizoen van updates voorzien om hun prestaties op de circuits in het echte leven te spiegelen en Real-Season Start stelt spelers in staat om op ieder moment tijdens het seizoen in te haken met rankings die up-to-date zijn. Op 16 juli komt F1 2021, dat wordt uitgegeven door EA Sports, uit op Xbox Series X|S, PlayStation5, PlayStation 4, Xbox One en PC via Steam.

Braking Point daagt spelers uit om vanuit de F2 hun weg omhoog te racen naar een avontuur in de F1 met een van de vijf 2021 FIA Formula One World Championship-teams. Deze modus bevat een combinatie van momenten op en buiten de baan, waaronder razendsnelle race-actie, meeslepende cutscenes en vriendschappen en rivaliteiten die gevormd worden over een periode van drie seizoenen. Neem het op tegen de coureurs uit de huidige F1 line-up en groei zelf uit tot een grote naam met een volledig nieuwe en een oude bekende cast, inclusief F1 2019-antagonist Devon Butler.

F1 2021 biedt een grotere hoeveelheid opties dan ooit tevoren en een verbeterde in-game presentatie. Coureurs kunnen zich op meer manieren met elkaar verbinden, zoals via de carrière modus voor twee spelers en de teruggekeerde split-screen feature om vanaf de bank de strijd met elkaar aan te gaan. Current-gen consoles tillen de visuals van F1 2021 naar een hoger niveau met verbeterde visuals voor onder andere het bodywork en bandenslijtage en snellere laadtijden.

“F1® 2021 is een geweldig totaalpakket dat iets voor iedere raceliefhebber biedt”, zegt Lee Mather, Franchise Game Director bij Codemasters. “De Features-trailer geeft een inkijkje in alle innovaties die onze spelers te wachten staan. Of ze hun eigen F1®-verhaal willen schrijven in Braking Point of racen met of tegen vrienden, F1® geeft hen de ultieme, next-gen race-ervaring.”

De F1 2021 Digital Deluxe Edition bevat zeven iconische F1-coureurs om te gebruiken in My Team, waaronder Michael Schumacher, Ayrton Senna en Alain Prost. Ook bevat deze editie exclusieve customisation content, 18.000 PitCoins, het Braking Point Content Pack (een pakket van in-game items die zijn geïnspireerd op de fictieve sterren van de verhaalervaring) en drie dagen early access. Spelers die de Standard Edition pre-orderen ontvangen het Braking Point Content Pack en 5000 PitCoins.