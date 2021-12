F1 2021-game voorspelt: Max Verstappen winnaar van het 2021 FIA Formula One World Championship

Codemasters en EA hebben vandaag een nieuwe video gedeeld van F1 2021, waarin wordt voorspeld dat Max Verstappen de Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021 wint en daarmee wereldkampioen wordt ten koste van zijn rivaal Lewis Hamilton.

Deze eenmalig gesimuleerde race in F1 2021 belooft een waar spektakel met de Nederlandse superster als grote winnaar.

Nadat Max zich als eerste heeft gekwalificeerd, zal de Nederlandse coureur op zondag perfect van start gaan in Abu Dhabi en bouwt hij gelijk een solide voorsprong op volgens de simulatie van de racegame. Terwijl Hamilton het probeert uit te vechten op de baan en alles geeft, ziet hij langzaam zijn achtste wereldtitel uit zijn handen glippen. Mercedes neemt als troostprijs nog wel zijn achtste constructeurstitel mee naar huis.

Sergio Perez zal als derde over de streep komen, wat hem zijn zesde podium van het seizoen oplevert. Daarnaast eindigen Valtteri Bottas, die Mercedes na dit seizoen verlaat, en de twee coureurs van Ferrari in de top 10. Hiermee stelt Ferrari de derde plek in het kampioenschap veilig. Kimi Räikkönen zal als tiende eindigen in zijn allerlaatste race in de Formule 1® en pakt hiermee het laatste punt van het seizoen.

“Max en Lewis hebben ons dit seizoen de meest zenuwslopende races in de geschiedenis van de Formule 1 gegeven. Een mooiere afsluiting van het seizoen hadden we ons niet kunnen wensen en het komt nu neer op een laatste gevecht voor de titel,” zei Paul Jeal, F1® Senior Franchise Director bij Codemasters. “F1 2021 laat spelers met hun favoriete racehelden spelen. We moedigen iedereen ook aan om hun eigen Abu Dhabi race highlights te delen met onze sociale kanalen, voordat de echte race aankomende zondag van start gaat.”

Om de nominatie van The Game Awards in de categorie Best Sports/Racing game te vieren, kunnen spelers vanaf vandaag tot maandag 13 december profiteren van korting op de game. F1® 2021, de officiële game van de FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, bevat verschillende nieuwe modi, zoals de spannende verhaalmodus Braking Point, een uitgebreide carrièremodus waarin twee spelers samen kunnen racen en Real-Season Start. Dit geeft spelers de mogelijkheid om op elk moment een seizoen te starten op basis van de stand in het wereldkampioenschap bij de coureurs en de constructeurs.

Wat denken jullie gaat Max Verstappen aankomende zondag de eerste Nederlandse wereldkampioen in de F1 worden? Laat het ons weten in de reacties!