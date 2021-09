F1 2021 brengt ‘After The Apex’ contentserie uit met Daniel Ricciardo 

Codemasters en EA hebben vandaag het eerste deel uit hun vierdelige contentserie ‘After The Apex’ met McLaren Formula 1-coureur Daniel Ricciardo onthuld.

De serie, die is ontwikkeld als onderdeel van de F1® 2021 videogamelaunch, wordt gedurende de komende maanden verder uitgerold, combineert interviews uit het echte leven met animaties en geeft spelers een uniek inkijkje in het leven van Daniel en zijn passies buiten het circuit.

“Samen met onze partners van EA SPORTS creëren we content die onze spelers een uniek kijkje achter de schermen geeft van hun F1-helden buiten de baan”, zegt Paul Jeal, F1® Senior Franchise Director bij Codemasters. “We hebben nog meer afleveringen op de planning staan en kunnen niet wachten om deze met jullie te delen in de komende maanden.”

F1 2021, de officiële videogame van het FIA Formula One Championship, bevat verschillende nieuwe features, waaronder een nieuwe verhaalmodus genaamd Braking Point, een uitgebreide carrièremodus die met twee spelers kan worden gespeeld en Real-Season start. Dankzij deze functie kunnen spelers op elk moment een seizoen starten op basis van de huidige stand in het coureurs- en constructeurskampioenschap.

F1 2021 is verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles. Check onze review om te lezen waarom jij de game in huis zou moeten halen.