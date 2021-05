F1 2021 bèta gelekt dankzij Microsoft Store

De Microsoft Store staat altijd garant voor de beste leaks. Dit keer heeft een medewerker van Microsoft per ongeluk verklapt dat we een bèta van F1 2021 krijgen.

De website van de Microsoft Store heeft weer eens informatie naar buiten gebracht dat nog niet onthuld is. De bèta van F1 2021 is namelijk binnenkort verkrijgbaar. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de racefans , die al een aantal F1-races van dit seizoen hebben kunnen ervaren en voor het eerst in Nederlander aan top zien.

Wanneer de beta zal verschijnen is nog niet bekend. We vermoeden dat dit niet heel lang meer gaat duren, aangezien de game al op 16 juli zal verschijnen en voor die tijd de bèta dus verwacht wordt. Opvallend detail is dat er vermeld wordt dat, door licentie-redenen, de visuals van deze bèta afstammen uit F1 2020.

F1 2021 is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X.