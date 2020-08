Codemasters maakt vandaag bekend dat ze graag een steentje bijdragen aan de Keep Fighting Foundation, die is geïnspireerd door Michael Schumacher.

Voor de pc-versie van F1 2020 verschijnt vandaag een set Keep Fighting Foundation DLC. Deze set kunnen spelers aanschaffen om de volgende premium items te krijgen: wagenkleuren, een podium-emote, een helm, handschoenen, een pak en een badge. De set is vanaf dinsdag 11 augustus verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. De opbrengst van de verkopen gaat direct naar de Keep Fighting Foundation.

“Het was voor de studio een eer om met de F1® 2020 Deluxe Schumacher Edition te focussen op Michaels baanbrekende F1®-carrière,” aldus Lee Mather, F1 Franchise Game Director bij Codemasters. “We zijn er al even trots op dat we de Keep Fighting Foundation mogen ondersteunen. Veel van onze spelers beschouwen Michael als de grootste ooit, en we weten dat de exclusieve items zeer populair zullen blijken.”

F1 2020 verscheen op vrijdag 10 juli 2020 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Check hier onze review om te zien wat we van de game vonden.