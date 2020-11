F1 2020 krijgt een trial op PlayStation 4 en Xbox One

Mocht je nog nooit een F1 game gespeeld hebben, krijg je nu de kans om F1 2020 gratis uit te proberen.

Codemasters laat namelijk weten dat er een trial van de game naar de PlayStation 4 en Xbox One beschikbaar is. Een trial is eigenlijk gewoon een demo, waarin je kennis kan maken met enkele features en verschillende modi uit de game. Zo kun je de My-Team modus proberen of de split-screen races.

Dit zijn dan ook de twee modi die nieuw aan de game waren toegevoegd. In MyTeam ga je niet alleen aan de slag als coureur, maar ook als eigenaar van je eigen F1-team. In de trial kun je dit tot en met het eerste raceweekend in Australië spelen.

In split-screen kun je samen met een vriend/in tegen elkaar racen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Alle progressie die je in deze trial maakt, zal overigens overgenomen naar de volledige game als je die uiteraard na het spelen van de demo besluit te halen.

Mocht je denken dat de F1 games een hoge instapniveau hebben omdat het een simulatie racegame is, raden we je zeker aan om de game even te proberen. Codemasters heeft er dit jaar alles aan gedaan om de game voor zoveel mogelijk spelers toegankelijk te maken.

Hebben we je nog steeds niet overtuigd? Check dan even de review van F1 2020, want deze game is zeker de moeite waard!