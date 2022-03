F-Zero X komt deze maand naar Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket

Nintendo heeft laten weten dat F-Zero X op 11 maart naar Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket zal komen.

De racegame speelt zich af in het jaar 2560 waar “de grootste racecompetitie het F-Zero-kampioenschap is. Piloten uit de hele melkweg riskeren hun leven in een supersnel gevecht van turbo-opgeladen hovercraft.”

De game verscheen in 1998 voor de Nintendo 64, maar zal nu dus voor het eerst een online co-op modus krijgen voor tot vier spelers.

Race at speeds of over 1,000 km/h when F-Zero X comes to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 3/11. #Nintendo64.

Tag a friend or three you’re going to race against online in the replies! pic.twitter.com/vvUBCgMK5Z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 9, 2022