Extra opslagruimte Xbox Series X/ S gaat je een flinke duit kosten

Dankzij retailer Best Buy hebben we een indicatie gekregen wat extra opslagruimte voor de Xbox Series X en S gaat kosten.

De retailer heeft namelijk de speciale NVMe SSD opslagkaart van Seagate te koop staan voor $219,99. Ter vergelijking: dat is slechts 80 dollar minder dan de Xbox Series S kost en net iets meer dan een Nintendo Switch Lite.

Microsoft heeft eerder al aangegeven dat Seagate niet het enige bedrijf is dat de kaarten maakt en dat er dus meerdere soorten komen in diverse prijsklasse en grootte. Echter ontbreekt de precieze info over deze kaarten nog.

Eerder deze week gingen de pre-orders van de Xbox Series S en X live en deze waren, net als de PlayStation 5, binnen een uur allemaal op. Leuk detail: in Amerika steeg de verkopen van de Xbox One X op diezelfde dag en waarschijnlijk omdat kopers niet goed hadden gekeken..