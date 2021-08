Extra details Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction onthuld

Ubisoft onthult meer details over Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, de volgende game in de Rainbow Six-franchise.

De game komt met tal van features, waaronder een uitgebreid Operator progressiesysteem, vier aanpasbare moeilijkheidsgraden, 12 steeds evoluerende mappen, 13 dynamische missiedoelen, meer dan 90 wapens en gadgets, een unieke ranked modus en een uitgebreide gratis post-launch ondersteuning.

In Rainbow Six Extraction sluiten spelers zich aan bij REACT, een gespecialiseerd team dat werd samengesteld om de parasiet tegen te gaan, en stellen ze met één tot drie spelers een squad samen van bekende Operators uit Rainbow Six Siege om het op te nemen tegen mysterieuze buitenaardse wezens die bekend staan als de Archæans. Uitgerust met meer dan 65 wapens, 10 Rainbow Six Siege-technologieën en 15 exclusieve REACT-technologieën, zijn de Operators aangepast om de buitenaardse dreiging zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Spelers die nieuw zijn met Rainbow Six en graag hun eigen tempo bepalen, ontdekken Extraction in de solomodus.

Spelers komen terecht in 4 verschillende regio’s in de Verenigde Staten, waaronder New York, San Francisco en twee andere regio’s, en nemen het op tegen de buitenaardse dreiging in 12 gloednieuwe, onvoorspelbare mappen. Elke map is ongeveer drie keer zo groot als een map in Rainbow Six Siege en bevat unieke dynamische elementen waardoor geen enkele invasie hetzelfde is. In totaal zijn er 13 verschillende missiedoelen om uit te voeren gedurende tactische invasies, waaronder de Gateway Objective, waarin spelers het opnemen tegen een Protean, een dodelijke Archæan-variant die de vorm van REACT-Operators heeft aangenomen en hun gedrag nabootst.

Voor fans van Rainbow Six Siege introduceert Extraction niet alleen een geheel nieuw verhaal met veel van hun favoriete personages uit Siege, plus de 12 geheel unieke maps om te domineren, maar ook gloednieuwe bekende gameplay features: voor het eerst krijgen spelers een aangepast voortgangsysteem voor elk van de 18 Rainbow Six Operators. Hierdoor ontdekken spelers de uitrusting, wapens en vaardigheden van hun Operator op een geheel nieuwe manier. Naarmate hun niveau stijgt, ontgrendelen spelers permanent nieuwe insluitingszones, Operators, aanpassingsitems, nieuwe REACT-technologie, hogere moeilijkheidsgraden en meer.

Naast 13 archetypes van gevaarlijke Archæan-varianten, plagen, parasitaire mutatie-uitdagingen, talloze soorten invasies en spannende nieuwe gameplay features zoals nesten, sporen en Sprawl, biedt Extraction spelers een enorme uitdaging: terugtrekken en hun beloningen innen of verder gaan om het op te nemen tegen taaiere vijanden en zo grotere beloningen te verdienen in een chaotische en intense ervaring. Als ze er niet in slagen het gebied levend uit te komen, wordt hun Operator ‘vermist in actie’ (MIA) en krijgen ze de mogelijkheid terug te gaan naar de insluitingszone om hun neergehaalde Operators te redden. Voor spelers die van een nog extremere uitdaging houden, komt er een PvE-systeem genaamd Maelstrom Protocol. Meer details volgen later.

Spelers die zowel Rainbow Six Siege als Rainbow Six Extraction spelen, ontgrendelen onmiddelijk alle 18 Operators van Extraction in Rainbow Six Siege en ontvangen de elite United Front cosmetische bundels in beide games. Alle spelers die Rainbow Six Extraction preorderen, ontvangen de Orbital Decay-bundel met exclusieve epische items, waaronder het Orion-uniform en de hoofddeksels voor Finka en Lion, de universele Vaporized wapenskin en de Crashlander charm. Tevens krijgt Rainbow Six Extraction voortdurend ondersteuning door middel van regelmatige content updates.