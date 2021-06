Evil Dead: The Game wordt aankomende donderdag getoond

In december werd Evil Dead: The Game aangekondigd. Het gaat hier om een asymmetrische multiplayergame in het bekende horror-universum. Aankomende donderdag, tijdens de Summer Game Fest-show, wordt de eerste gameplay getoond.

Dit nieuws komt van de officiƫle Twitter-pagina van het spel. Naast deze aankondiging kregen we ook een nieuw personage te zien; Cheryl Williams. Dit is de zus van Evil Dead-hoofdrolspeler Ash Williams. Ook zij zal haar opwachting maken bij de aankomende gameplay.

Het Summer Game Fest wordt aankomende donderdag om 20:00 uur (Nederlandse tijd) gehouden. Hoewel dit evenement geen officieel onderdeel is van de E3, wordt het wel als startschot gezien van de grote beurs.