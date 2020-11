Everspace 2 verzet vanwege Cyberpunk 2077

De ontwikkelaar van Everspace 2 heeft de release in december verzet om niet verpletterd te worden door Cyberpunk 2077.

CD Project Red heeft een maand langer nodig om Cyberpunk 2077 te optimaliseren voor de huidige generatie consoles. Daarom heeft Path of the Exile ontwikkelaar Grinding Gear de release van een grote uitbreiding verplaatst van 11 december naar januari 2021. Nu heeft bovendien Rockfish Games hun early-acces lancering van Everspace 2 verzet van half december naar januari 2021.

“Het overbrengen van de originele Everspace naar de huidige generatie consoles was destijds best een grote uitdaging. Dus we kunnen ons goed voorstellen wat een uitdaging het is om een gigantische game als Cyberpunk 2077 op de Xbox One en PlayStation 4 uit te brengen. Helaas is het ook een grote klap voor elke andere game die voor die week gepland staat. We weten dankzij onze community dat er een redelijk grote overlap is qua publiek tussen de twee titels. Dus hebben we besloten aan de kant te gaan en de release te verzetten naar januari. We zijn ons er van bewust dat Everspace fans niet blij zullen zijn. Maar concurreren met de meest geanticipeerde videogame in geschiedenis lijkt ons geen goed idee,”

aldus Rockfish baas Michael Schade.

Als een goedmakertje zend Rockfish op 2 november pre-release sleutels met gesloten bèta toegang naar alle Kickstarter ondersteuners. Zo kunnen ze een maand van te voren tien uur van de game spelen.

In een Kickstarter update voor de ondersteuners gaf Rockfish wat meer informatie over deze stap. “Laten we de grote cyber olifant maar meteen uit de kamer halen. De release van Cyberpunk 2077 is zojuist verzet naar tien december, wat een grote klap is voor onze geplande Everspace 2 early-acces release halverwege december. Afgezien dat bijna alle media-bronnen en content uitgevers de meest geanticipeerde AAA game allertijden zullen behandelen tijdens het gehele vakantieseizoen (en niet veel anders), weten we ook dat er een aardige overlap is qua publiek binnen onze community (en ons team).”

Rockfish overlegde nog met hun marketing en PR partners en besloot om de game definitief te verzetten.