EU geeft goedkeuring aan Microsoft voor overname Bethesda

De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de samenvoeging van ZeniMax (moederbedrijf van Bethesda) en Microsoft.

De Europese Commissie heeft de overname, waar liefst 7,5 miljard dollar gemoeid is, goedgekeurd nadat Microsoft in februari erom had gevraagd. Een proces op deze scala heeft echter meer tijd nodig om te moeten doorlopen om eventuele antitrustbezwaren weg te nemen.

Op de website van de Europese Commissie staat dat de beslissing op 5 maart is genomen, wat overeenkomt met de oorspronkelijke deadline die door de toezichthouder was vastgesteld. Aan de uitspraak om de deal goed te keuren zijn ook geen voorwaarden verbonden.

Dit brengt Microsoft een stap dichter bij het sluiten van de deal en het verkrijgen van controle over verschillende spraakmakende studio’s onder de Bethesda / ZeniMax-paraplu, waaronder natuurlijk de Skyrim- en Fallout-ontwikkelaar Bethesda Game Studios, Dishonored’s Arkane, Wolfenstein-teams bij MachineGames en nog veel meer. .

Hoewel Microsoft heeft bevestigd dat bestaande exclusiviteitsdeals voor PlayStation, zoals die voor Deathloop en Ghostwire: Tokyo, zullen worden gehonoreerd, is het niet duidelijk of toekomstige games multi-platform zullen blijven.

Wellicht dat Microsoft daar in eerste instantie nog wat voorzichtig mee omgegaan is, aangezien er blijkbaar nog manieren waren waarop de deal geketst zou kunnen worden. Echter heeft Bethesda’s Pete Hines wel gezegd dat hij het zich ‘moeilijk kon voorstellen’ dat games als Skyrim exclusief naar een bepaalde console zouden komen.