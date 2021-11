Escape-update vanaf vandaag beschikbaar voor Apex Legends

Respawn Entertainment en EA hebben vandaag Apex Legends: Escape uitgebracht, de volgende grote update voor hun Battle Royale.

Escape introduceert Storm Point, de vierde en tevens grootste map van de game tot nu toe, Ash, de dodelijke schim-Legend, de C.A.R. SMG, een klassiek wapen uit Titanfall, en nog veel meer. Deelnemers aan de Apex Games gaan deze update niet snel vergeten.

Daarnaast hebben Respawn Entertainment en EA een blogbericht uitgebracht waarin alle veranderingen van Apex Legends: Escape, waaronder balans-updates en Ranked-wijzigingen, worden besproken. Zie hier het officiële Apex Legends-blogbericht. Voor een gedeeltelijk overzicht van de gave content in Apex Legends: Escape, kijk hieronder:

Nieuwe map – Storm Point: Dit eiland ziet er verleidelijk uit, maar de smetteloze stranden en kristalheldere wateren zijn slechts het oog van de orkaan. Het wemelt van wilde Prowlers en giftige spinnen. Tevens verhogen de opkomende stormen de spanning in de lucht. Legends zijn gearriveerd op het eiland en vinden nieuwe manieren om over de diverse POI’s op de map te reizen, waaronder eilandclusters, jungle-complexen en een basis in een enorme berg die de hoogste locatie op een Apex Legends-map tot nu toe markeert. Voor meer informatie over alles wat Storm Point te bieden heeft, bezoek je hier het Storm Point-blogbericht door mapdesigner Rodney Reese.

Nieuwe Legend – Ash: Een schim gemaakt van de vrouw die ooit Dr. Ashleigh Reid was, detecteert overal de dood en spiest tegenstanders met elektrische vallen die ze op hun plaats houden, terwijl ze door de ruimte scheurt om meer levens te nemen. Je zou zomaar denken dat er niets menselijks meer over was in dat koude staal. Ash en een overzicht van haar vaardigheden vind je in deze trailer.

Nieuw wapen – C.A.R. SMG: Een fantastisch en meedogenloos wapen dat zowel lichte als zware munitie kan afvuren. Het Combat Advanced Round-machinegeweer is volledig automatisch en zorgt voor een redelijk grote terugslag, zoals sommige spelers dat misschien in andere delen van het Titanfall-universum hebben ervaren. Zie de C.A.R. in actie in de Apex Legends: Escape gameplay-trailer hier.

Battle Pass – Overleef in stijl met nieuwe Legendary skins uit de Escape Battle Pass, waaronder de Desert Mirage- en Glorious Combatant Gibraltar-skins. Met nieuwe music packs, laadschermen, gun charms, holospray en quips kunnen spelers ook hun Apex Legends-ervaring aanpassen. Bekijk een aantal vrij te spelen items die de Escape Battle Pass te bieden heeft in de Battle Pass-trailer hier.

Bereid je vandaag nog voor op een dropping in Storm Point met Apex Legends: Escape voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC via Origin en Steam!